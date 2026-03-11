11 Марта 2026
RU

"Шамахы" усилился португальским полузащитником

Азербайджанский футбол
Новости
11 Марта 2026 13:56
13
"Шамахы" усилил состав новым футболистом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Шамахы", к команде присоединился португальский полузащитник Родриго Франсишку Фернандеш.

Отметим, что контракт с 25-летним хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.

İdman.Biz
