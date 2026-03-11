"Шамахы" усилился португальским полузащитником

"Шамахы" усилил состав новым футболистом.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Шамахы", к команде присоединился португальский полузащитник Родриго Франсишку Фернандеш.
Отметим, что контракт с 25-летним хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.
