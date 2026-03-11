"Коламбус Крю" поделился публикацией, посвященной Нариману Ахундзаде - ВИДЕО

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Нариман Ахундзаде присоединился к лагерю американского клуба "Коламбус Крю".
Как сообщает İdman.Biz, соответствующая информация была опубликована на официальной странице американского клуба в социальных сетях.
Напомним, что "Коламбус Крю" подписал с бывшим игроком "Карабаха" контракт сроком на 3,5 года. Хотя соглашение было заключено 10 февраля, задержка с получением рабочей визы отсрочила отъезд Наримана в США.
