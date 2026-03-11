11 Марта 2026
RU

Состоялась жеребьевка стадии плей-офф Региональной лиги

11 Марта 2026 01:36
Состоялась жеребьевка стадии плей-офф Региональной лиги

В Региональной лиге АФФА состоялась жеребьевка стадии плей-офф.

Как сообщает İdman.Biz, на мероприятии, прошедшем в административном здании АФФА, были определены пары 1/8 финала.

Также стали известны потенциальные соперники команд-участниц в 1/4 финала и полуфинале.

Пары 1/8 финала:

"Хазар" (Агджабеди) – "Говлар"

"Зангезур" – "Виляш"

"Самур" – "Ширвановка"

"Билясувар" – "Агсу Сити"

"Миль" (Бейлаган) – "Рамана"

"Марафон" – "Гобустан"

"Шафаг" – "Бейлаган"

"Барда" – "Лянкяран"

Отметим, что первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 14–15 марта, а ответные встречи — 28–29 марта.

İdman.Biz
