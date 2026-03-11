Состоялась жеребьевка стадии плей-офф Региональной лиги

В Региональной лиге АФФА состоялась жеребьевка стадии плей-офф.
Как сообщает İdman.Biz, на мероприятии, прошедшем в административном здании АФФА, были определены пары 1/8 финала.
Также стали известны потенциальные соперники команд-участниц в 1/4 финала и полуфинале.
Пары 1/8 финала:
"Хазар" (Агджабеди) – "Говлар"
"Зангезур" – "Виляш"
"Самур" – "Ширвановка"
"Билясувар" – "Агсу Сити"
"Миль" (Бейлаган) – "Рамана"
"Марафон" – "Гобустан"
"Шафаг" – "Бейлаган"
"Барда" – "Лянкяран"
Отметим, что первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 14–15 марта, а ответные встречи — 28–29 марта.