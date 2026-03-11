11 Марта 2026
Спортдиректор "Габалы": "Мы это так не оставим"

11 Марта 2026 19:55
Спортдиректор "Габалы": "Мы это так не оставим"

Спортивный директор "Габалы" Сабухи Сафиярлы прокомментировал последние неудачные результаты команды, включая крупное поражение от "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz, функционер признал, что разгром со счетом 1:7 стал неожиданным и крайне неприятным для клуба.

"Да, в последних турах команда играла не лучшим образом. Но поражение с таким счетом стало полной неожиданностью. С "Сабахом" мы недавно провели еще четыре матча, и ни в одном из них не было такого печального результата. Если я сейчас назову какую-то причину, это будет выглядеть как оправдание. Поэтому лучше ничего не говорить. Мы проводим внутреннее расследование, чтобы такое больше не повторилось", - цитирует слова Сафиярлы qol.az.

Он также отметил, что клуб уже провел встречу с футболистами и намерен продолжить обсуждение ситуации внутри команды: "Все должны понимать, что такая команда, как "Габала", не может проигрывать с таким счетом. В такой ситуации остается только извиниться перед болельщиками и сделать выводы".

По словам спортивного директора, говорить об отсутствии характера у игроков неправильно. "Если бы такое происходило в каждом матче, можно было бы сказать, что у футболистов нет характера. Но всего за несколько дней до этого в кубковом матче с "Сабахом" команда показала хороший футбол. Поэтому трудно объяснить, как произошел такой результат".

Сафиярлы подчеркнул, что клуб намерен исправить положение в турнирной таблице: "Понятно, что нужно уходить из этой зоны. Разрыв с командами выше не такой большой. Если команда соберется и вернется к прежнему уровню, результаты обязательно придут".

Он подтвердил, что руководство клуба уже обсудило ситуацию с главным тренером Кахабером Схададзе: "Да, вчера у нас был разговор. Он также разочарован и будет разбираться в произошедшем. До следующего матча мы еще проведем одну-две встречи с командой и тренерским штабом. Расследование продолжается, это так не останется".

Комментируя эпизод с эмоциональной реакцией Цхададзе на трибунах, Сафиярлы отметил, что подобная реакция в такой ситуации понятна: "Когда команда проигрывает 1:7, трудно ожидать спокойствия от тренера. Футбол - это эмоции. Болельщиков тоже можно понять: они видят, как их команда проигрывает с таким счетом и не борется на поле. Важно сделать так, чтобы подобные ситуации больше не повторялись".

