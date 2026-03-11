11 Марта 2026
АФФА смягчила наказание главного тренера "Мингячевира"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Марта 2026 18:36
16
АФФА смягчила наказание главного тренера "Мингячевира"

Апелляционный арбитражный трибунал АФФА смягчил наказание главного тренера "Мингячевира" Рамиза Мамедова.

Как сообщает İdman.Biz, трибунал рассмотрел жалобу клуба, выступающего в Первой лиге, на решение Дисциплинарного комитета AФФА по итогам выездного матча против "Шафа". Апелляция была удовлетворена.

Напомним, на 45-й минуте той встречи Рамиз Мамедов получил прямую красную карточку за оскорбление арбитра. Дисциплинарный комитет дисквалифицировал 58-летнего специалиста на четыре матча.

Апелляционный трибунал принял решение отложить один матч дисквалификации в соответствии со статьей 19 Дисциплинарного кодекса и назначил тренеру испытательный срок на шесть месяцев.

Таким образом, Мамедов сможет находиться в технической зоне и руководить "Mингячевиром" уже 18 марта в гостевом матче 19-го тура против "Баку Спортинга".

İdman.Biz
