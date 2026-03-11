Президент ФК "Губа" покинул свой пост

Президент клуба Второй лиги "Губа" Аяз Абдуллаев покинул свою должность.

Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы клуба.

Отмечается, что в период его руководства команда прошла значительный путь развития. "Губа" поднялась из Региональной лиги во Вторую лигу, в прошлом сезоне вышла в стадию плей-офф, а в текущем чемпионате занимает место в первой тройке.

В клубе сообщили, что Абдуллаев принял решение передать свои полномочия из-за занятости личными делами, чтобы команда не оставалась без должного управления и могла продолжить развитие.

Также отмечается, что в ближайшие дни будут объявлены имена нового исполнительного директора и нового руководителя клуба.

В заявлении клуб поблагодарил Аяза Абдуллаева за вклад в развитие футбола в Губе и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.