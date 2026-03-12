"Сабах" прокомментировал интерес к бывшему игроку "Атлетико" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

12 Марта 2026
RU

Азербайджанский футбол
Новости
12 Марта 2026 10:45
"Сабах" официально опроверг информацию о заинтересованности в подписании полузащитника Тони Майи, ранее выступавшего за "Атлетико".

Как сообщили İdman.Biz в пресс-службе "Сабаха", клуб не ведет переговоров с испанским футболистом и не планирует кадровых изменений в текущий момент.

"В клубе нет новостей о приходе новых футболистов или уходах. Когда такая информация появится, мы сообщим об этом через официальные страницы", - говорится в заявлении "Сабаха".

Центральный полузащитник Тони Майя в настоящее время защищает цвета "Сарагосы" в испанской Сегунде. 28-летний испанец начинал карьеру в системе "Атлетико Мадрид", а также выступал за другие клубы чемпионата Испании.

Отметим, что "Сабах" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Азербайджана с 56 очками после 23 туров и продолжает борьбу за чемпионский титул.

İdman.Biz
