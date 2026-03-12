АФФА назначила руководителя проекта "Элитная тренировка" - ЭКСКЛЮЗИВ

Вот уже который год АФФА в целях создания необходимых условий по обеспечению массовости футбола и выявлению талантливых детей в нашей стране продолжает осуществлять проект "Элитная тренировка". Программа долгое время оставалась без руководителя, но, наконец, структура произвела назначение.

Как сообщили İdman.Biz из информированных источников, руководителем "Элитных тренировок" ("Elite Coach") детей 2013-2016 годов рождения стал известный в прошлом футболист, игравший в национальной сборной Азербайджана, Мирбагир Исаев, последним местом работы которого была академия футбольного клуба "Сабаил" - он возглавлял ее до конца прошлого сезона.

Отметим, что менеджер проекта Руфат Гадирли не подтвердил и не опроверг данную информацию, а до самого Мирбагира Исаева дозвониться не удалось.