Четыре болида не смогли стартовать на Гран-при Китая

Сразу четыре пилота не смогли начать гонку на Гран-при Китая Формулы-1 из-за технических проблем.

Как сообщает İdman.Biz, перед стартом основного заезда второго этапа сезона-2026 на трассе в Шанхае проблемы возникли у нескольких команд.

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис не смог покинуть пит-лейн перед установочным кругом, что автоматически означало старт с пит-лейна. Однако позже механики "Макларена" откатили на пит-лейн и второй болид команды, которым управлял Оскар Пиастри.

Проблемы также возникли у команды "Ауди" - на старт не смог выйти Габриэл Бортолето. Позже стало известно, что участие в гонке не примет и Алекс Албон из "Уильямса", который должен был стартовать с пит-лейна из-за изменения настроек болида в режиме закрытого парка.

В итоге из 22 заявленных пилотов гонку на Гран-при Китая смогли начать лишь 18.