15 Марта 2026
Победитель Гран-при Китая: "В концовке у меня чуть не случился инфаркт"

15 Марта 2026 13:59
Итальянский пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли прокомментировал свою победу на Гран-при Китая, который стал вторым этапом сезона-2026 в Формуле-1.

Как сообщает İdman.Biz, 19-летний гонщик признался, что концовка гонки в Шанхае получилась для него очень напряженной.

"Вчера я сказал, что хочу вернуть Италию на вершину подиума, и сегодня мы это сделали. Даже несмотря на то что у меня чуть не случился инфаркт в концовке, когда я заблокировал колеса, это была хорошая гонка. Это только начало, мы продолжаем атаковать", - заявил Антонелли.

Пилот также высоко оценил своего напарника по "Мерседесу" Джорджа Расселла, который финишировал вторым.

"Джордж - невероятный гонщик, очень сильный во всех аспектах, и требуется очень многое, чтобы его превзойти. Работать с ним - отличная возможность, я многому у него учусь. С нетерпением жду следующих гонок. Посмотрим, чего сможем добиться в будущем", - отметил победитель этапа.

