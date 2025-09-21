Ваулз: "Квалификация в Баку отняла у меня три года жизни"

Квалификация Гран-при Азербайджана подарила болельщикам массу эмоций и стала испытанием для команд. Руководитель команды "Уильямс" Джеймс Ваулз признался, что напряжение было колоссальным, сообщает İdman.biz.

«Сложно сказать, был ли сегодня дождь или нет, но, судя по картинке с многих камер, он все-таки моросил. Меня очень порадовало то, как команда работала последние десять дней. Если раньше мы не лучшим образом действовали в квалификациях, то в этот уик-энд нам удавалось сразу решать задачи с резиной. Быстрая машина позволила Карлосу Сайнсу показать отличный результат», – отметил Ваулз.

По его словам, квалификация шесть раз прерывалась красными флагами из-за сложных условий, что только усилило напряжение. «Мне кажется, эта квалификация отняла у меня три года жизни! Пришлось непросто, особенно с самой мягкой резиной состава C6, которая не прощает ошибок. Но хорошая новость – машина быстрая, а у Карлоса есть преимущество в виде двух комплектов шин Hard. Завтра гонка обещает быть непредсказуемой: будут и сейфти-кары, и красные флаги», – добавил руководитель "Уильямс".

İdman.biz