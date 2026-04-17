"Система не работает": Макс Ферстаппен раскритиковал технический регламент Формулы-1

Лидер команды "Ред Булл Рейсинг" Макс Ферстаппен публично выразил недовольство вступившим в силу регламентом 2026 года, указав на серьезные недостатки, которые проявились в ходе первых гонок сезона. По мнению чемпиона, нынешний вектор развития серии убивает саму суть высшей категории автоспорта.

Как сообщает İdman.Biz, основной причиной недовольства Ферстаппена стал переход на новые силовые установки, где мощность поровну распределена между электричеством и двигателем внутреннего сгорания. Это привело к "эффекту торможения" на прямых: из-за нехватки заряда батареи пилотам приходится переключаться на пониженные передачи в конце скоростных участков, чтобы восполнить энергию. Макс Ферстаппен назвал это недостойным "Формулы-1", отметив, что гонщики теперь управляют не мощностью, а алгоритмами зарядки.

Кроме того, четырехкратный чемпион раскритиковал возросший вес болидов, который превысил 800 килограммов из-за тяжелых аккумуляторов, что сделало машины неповоротливыми в медленных поворотах. Чтобы компенсировать потерю скорости, ФИА внедрила активную аэродинамику с подвижными крыльями, которую Ферстаппен считает "искусственным костылем".

Ферстаппен отметил, что ведет диалог с руководством чемпионата и Международной автомобильной федерации (ФИА), но считает прогресс недостаточным. Спортсмен заявил, что его целью является сохранение высокого уровня автоспорта в долгосрочной перспективе, в том числе после завершения его карьеры.

"Диалог с руководством Формулы-1 и ФИА — это уже прогресс. Правила можно менять до определенной степени, но проблема глубже — что-то не так в самой системе. Реальность такова, хоть об этом и не все говорят открыто. Я стремлюсь к изменениям, чтобы этот вид спорта оставался на достойном уровне. Если говорить об идеальном варианте, я бы хотел возвращения двигателей V10 или V8", — заявил Ферстаппен.

Напомним, что современный регламент Формулы-1 базируется на использовании гибридных силовых установок, тогда как предложенные Ферстаппеном конфигурации V10 и V8 относятся к эпохе атмосферных двигателей.