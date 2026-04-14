ФИА запретила уловки "Мерседеса" и "Ред Булл" в квалификации

Международная автомобильная федерация (ФИА) 14 апреля выпустила специальную директиву, которая запретила использовать уловку с аварийным отключением электросистемы (MGU-K) в квалификациях для выигрыша дополнительного времени в концовке быстрого круга, сообщает İdman.Biz.

По данным журналистов, во время квалификации Гран-при Японии команды "Мерседес" и "Ред Булл", а также клиенты, использующие их силовые установки, умышленно злоупотребляли аварийным режимом. Эта уловка с резкой потерей энергии могла легко дать преимущество в 50-100 кВт на короткий период времени по сравнению с другими, чья мощность снижалась постепенно.

"Феррари" потребовала от ФИА разъяснений после Японии, заметив, что команды пользуются этим режимом работы двигателя.