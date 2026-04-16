Азербайджанский пилот выиграл международный турнир в Португалии - ФОТО

Азербайджанский гонщик Давин Джафаров стал победителем международного турнира по картингу TAG Livre Portuguese Trophy, который прошел в Португалии.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования состоялись на трассе KIRO - Karting International West Region, где Давин Джафаров сумел опередить всех соперников и занять первое место.

В турнире участвовали пилоты из Португалии, Италии, Южной Африки, Анголы и Великобритании, что придало соревнованиям международный статус и высокий уровень конкуренции.

Для Давина Джафарова этот успех стал важным результатом на фоне ожиданий дальнейшего карьерного роста.

Отметим, что азербайджанский пилот ставит целью выход в Формулу-1, однако вопрос его официального дебюта в серии "Формула-4" в текущем году пока остается открытым.