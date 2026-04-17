17 Апреля 2026
Экс-пилот Формулы-1: "Происходящее на трассе все меньше зависит от гонщиков"

17 Апреля 2026 08:12
41-летний венесуэльский автогонщик Пастор Мальдонадо высказался о современной Формуле-1.

"В мое время ты заезжал в боксы, потому что шины были изношены. У тебя было столько шин, сколько хочешь, поэтому ты мог атаковать на пределе. Конечно, приходилось думать о деградации и стратегии. Но, по крайней мере, это было то, чем ты мог управлять как пилот", — приводит слова Мальдонадо İdman.Biz со ссылкой на GPblog.

По его словам, сегодня пилот должен следовать командным приказам и инструкциям: "Так что происходящее на трассе все больше зависит от машины и все меньше — от гонщиков. Мне это не очень нравится. Обгоны тоже изменили. Послушайте, раньше тоже были противоречивые моменты со стороны стюардов. Но именно это делало спорт таким, каким он был, — полным эмоций".

Новости по теме

Азербайджанский пилот выиграл международный турнир в Португалии - ФОТО
16 Апреля 12:29
Азербайджанский пилот выиграл международный турнир в Португалии - ФОТО

Давин Джафаров опередил соперников из пяти стран

Отец Ферстаппена жестко разнес комментатора
15 Апреля 22:31
Отец Ферстаппена жестко разнес комментатора

Йос Ферстаппен опроверг заявление о будущем сына

Шарль Леклер раскрыл главную проблему пилотов Формулы-1
15 Апреля 12:27
Шарль Леклер раскрыл главную проблему пилотов Формулы-1

Пилот признался, что ему пришлось изменить свой подход при переходе из Формулы-2 в Формулу-1
Монца потратит € 40 млн на реконструкцию автодрома к Гран-при Италии
15 Апреля 01:26
Монца потратит € 40 млн на реконструкцию автодрома к Гран-при Италии

Цель — обеспечить будущее трассы в календаре Формулы-1 после истечения контракта в 2031 году
ФИА запретила уловки "Мерседеса" и "Ред Булл" в квалификации
14 Апреля 19:10
ФИА запретила уловки "Мерседеса" и "Ред Булл" в квалификации

Во время квалификации Гран-при Японии команды "Мерседес" и "Ред Булл" злоупотребляли аварийным режимом
Шумахер: " Уход Ферстаппена сейчас выглядел бы как бегство"
14 Апреля 07:23
Шумахер: " Уход Ферстаппена сейчас выглядел бы как бегство"

Экс-пилот оценил ситуацию в "Ред Булл" на фоне слухов

