Экс-пилот Формулы-1: "Происходящее на трассе все меньше зависит от гонщиков"

41-летний венесуэльский автогонщик Пастор Мальдонадо высказался о современной Формуле-1.

"В мое время ты заезжал в боксы, потому что шины были изношены. У тебя было столько шин, сколько хочешь, поэтому ты мог атаковать на пределе. Конечно, приходилось думать о деградации и стратегии. Но, по крайней мере, это было то, чем ты мог управлять как пилот", — приводит слова Мальдонадо İdman.Biz со ссылкой на GPblog.

По его словам, сегодня пилот должен следовать командным приказам и инструкциям: "Так что происходящее на трассе все больше зависит от машины и все меньше — от гонщиков. Мне это не очень нравится. Обгоны тоже изменили. Послушайте, раньше тоже были противоречивые моменты со стороны стюардов. Но именно это делало спорт таким, каким он был, — полным эмоций".