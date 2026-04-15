15 Апреля 2026
RU

Шарль Леклер раскрыл главную проблему пилотов Формулы-1

Формула 1
Новости
15 Апреля 2026 12:27
13
Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал, что для него самое сложное в работе гонщика Формулы-1 - это время на стартовой решетке перед гонкой, сообщает İdman.Biz.

"По-моему, выезд на стартовую решетку - одна из сложнейших задач в нашем виде спорта. Мы делаем два или три круга, чтобы туда добраться. Затем останавливаемся, выходим из машины. У нас есть, по-моему, около 20 минут: нужно пообщаться с инженерами, провести последний инструктаж, а потом снова сесть за руль.

В те минуты, когда мы находимся на стартовой решетке, вокруг тысячи людей. Конечно, там спонсоры, иногда бывают фанаты, которые просят сфотографироваться или поговорить. Но в этот момент я впитываю всю информацию, которая мне понадобится на протяжении всей гонки. Поэтому для меня крайне важно оставаться в своем собственном мире, и это самое сложное.

Мне пришлось изменить свой подход при переходе из Формулы-2 в Формулу-1. В Ф-2 тебя никто не знает. Ты тихо и спокойно гонялся всю карьеру, залезал в кокпит и все. А потом попадаешь в Формулу-1, и вокруг сотни тысяч людей. В первых гонках с этим было очень сложно справиться, потом привыкаешь ко всему.

У меня есть ритуал, который я выполняю практически всегда и примерно одинаково. Холодный душ, физическая разминка и так далее. Постоянное выполнение одних и тех же действий помогает мне перезагрузиться и вернуться в то психическое состояние, в которое мне нужно войти", - заявил Леклер в подкасте The BSMT by Gianluca Gazzoli.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Монца потратит € 40 млн на реконструкцию автодрома к Гран-при Италии
Монца потратит € 40 млн на реконструкцию автодрома к Гран-при Италии

Цель — обеспечить будущее трассы в календаре Формулы-1 после истечения контракта в 2031 году
ФИА запретила уловки "Мерседеса" и "Ред Булл" в квалификации
ФИА запретила уловки "Мерседеса" и "Ред Булл" в квалификации

Во время квалификации Гран-при Японии команды "Мерседес" и "Ред Булл" злоупотребляли аварийным режимом
Шумахер: " Уход Ферстаппена сейчас выглядел бы как бегство"
Шумахер: " Уход Ферстаппена сейчас выглядел бы как бегство"

Экс-пилот оценил ситуацию в "Ред Булл" на фоне слухов

Возвращение Гран-при Индии в Формулу-1 под вопросом
Возвращение Гран-при Индии в Формулу-1 под вопросом

Этап в 2027 году маловероятен, несмотря на заявления властей
ФИА проведет онлайн-встречу с пилотами перед голосованием по изменениям правил Ф-1
ФИА проведет онлайн-встречу с пилотами перед голосованием по изменениям правил Ф-1

Окончательное голосование состоится 20 апреля
Жан Тодт признал, что Михаэль Шумахер намеренно выбил Жака Вильнева в Хересе-1997
Жан Тодт признал, что Михаэль Шумахер намеренно выбил Жака Вильнева в Хересе-1997

Кроме того, Шумахер намеренно остановил машину в квалификации Гран-при Монако 2006 года, не позволив Фернандо Алонсо улучшить время

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех"
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех"

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте
Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте

Репортаж с последних двух дней чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами"
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами"

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС