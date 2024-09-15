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Определился победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Формула 1
Новости
15 Сентября 2024 16:36
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Определился победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Завершилось проходившее в Баку Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Как сообщает İdman.biz, пилот команды McLaren Оскар Пиастри занял первое место.

Он пересек финишную черту первым в гонке, преодолев 51 круг. Пилот «Феррари» Шарль Леклер занял 2-е место, Джордж Рассел из «Мерседеса» - 3-е.

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16:08

В Баку стартовал Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Как сообщает İdman.biz, за победу борются 20 пилотов.

После 35 кругов лидирует пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Юки Цунода остановил гонку из-за неисправности болида.

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15:00

Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1", проходящего в Баку.

Как передает İdman.biz, основная гонка началась в 15:00. Пилот «Феррари» Шарль Леклер занял первое место во вчерашнем квалификационном этапе. Второе место занял Оскар Пиастри из «Макларена», а третье место досталось партнеру Леклера Карлосу Сайнсу. Серхио Перес из «Ред Булл» и Джордж Рассел из «Мерседеса» замыкают первую пятёрку.

Сегодня также завершится гонка «Формулы-2», которая стартует в 11:35. В порядковом заезде лучший результат показал Рихард Вершор из команды «Трайдент».

Общая протяженность бакинского трека, состоящего из 20 поворотов и 51 круга, составляет 306 049 км. Впервые гонки прошли здесь в 2016 году под названием Гран-при Европы. В последующие годы турнир проводился как Гран-при Азербайджана. В 2016 году победу одержал немец Нико Росберг, за ним в последующие годы победителями становились Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Серхио Перес и Макс Ферстаппен. В 2023 году Серхио Перес во второй раз победил в Баку. Из-за пандемии соревнования в 2020 году не проводились.

В текущем сезоне Макс Ферстаппен лидирует среди гонщиков с 303 очками. За ним следуют Ландо Норрис из "Макларен" и Чарльз Леклер, который представляет "Феррари". В Кубке конструкторов «Ред Булл» идет на первом месте, «Макларен» - на втором, а «Феррари» - на третьем.

İdman.biz

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