Шарль Леклер: "Из-за ошибки я проехал не так много кругов"

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги первых тренировок на Гран-При Азербайджана, которые он завершил с быстрейшим временем.

Как сообщает İdman.biz, он отметил, что команда взяла хороший темп. Правда, за рулем Леклер провел не так много времени, как хотел.

«Из-за ошибки в первой тренировке и небольшой проблемы с рулевым управлением болида во второй сессии я проехал не так много кругов.

Очень важно, чтобы заключительная тренировка прошла спокойно. Надо хорошо подготовиться и добиться максимума в квалификации», - подчеркнул гонщик «Феррари».

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