31 Марта 2026
Хаджар назвал главную проблему "Ред Булл"

31 Марта 2026 20:30
Хаджар назвал главную проблему "Ред Булл"

Французский пилот "Ред Булл" Исак Хаджар рассказал о главной проблеме команды после Гран-при Японии.

"Единственный плюс в том, что можем выжимать максимум из машины. Но у нас нет понимания, как сделать ее действительно быстрой. У нас хороший мотор, с ним все в порядке. Проблема в шасси – оно просто ужасное, машина медленная в поворотах", – приводит слова Хаджара İdman.Biz со ссылкой на издание Planet F1.

Француз завершил гонку на 12-м месте. Его напарник, четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, занял восьмое место в итоговом протоколе. После трех этапов сезона "Ред Булл" занимает шестое место в Кубке конструкторов, набрав 16 очков.

