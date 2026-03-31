Ферстаппен может уйти из Формулы-1 уже в следующем году

Руководство "Ред Булл" рассматривает возможность выплачивать Максу Ферстаппену сумму по его действующему контракту в случае, если четырехкратный чемпион мира решит приостановить карьеру в Формуле-1 после окончания сезона-2026, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph. По данным издания, речь идет £ 60 млн (около $ 79,2 млн) в год.

Для сравнения: в 2025 году нидерландский гонщик заработал $ 76 млн ($ 65 млн — базовая зарплата, $ 11 млн — бонусы). Таким образом, даже в случае ухода из чемпионата его доход может остаться на прежнем уровне.

После Гран-при Японии, где нидерландец финишировал восьмым и вновь раскритиковал новый регламент, в команде всерьез задумались о риске досрочного расторжения контракта, который действует до конца 2028 года. У Ферстаппена есть пункт, позволяющий уйти, если к летнему перерыву он будет занимать третье место или ниже в личном зачете. Сейчас он идет девятым с 12 очками.