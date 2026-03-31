Пиастри объяснил, почему не выиграл Гран-при Японии

Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри поделился мнением о своем выступлении на Гран-при Японии, где он занял второе место.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на PlanetF1, гонщик отметил, что ход гонки мог сложиться иначе при других обстоятельствах.

"Мне бы очень хотелось посмотреть, как все сложилось бы без появления машины безопасности. Нужно проанализировать, был ли Кими быстрее Джорджа или держал примерно тот же темп. Если бы они ехали на одном уровне, день получился бы очень напряженным, потому что оба находились бы прямо позади меня", - заявил Пиастри.

Он также признал, что после выхода на свободную трассу его соперник оказался быстрее.

"Как только Кими получил чистый воздух, он был значительно быстрее меня. Я не уверен, что мы смогли бы выиграть гонку, но мне бы хотелось это проверить", - добавил пилот.

Напомним, победу на этапе в Сузуке одержал Андреа Кими Антонелли, третьим финишировал Шарль Леклер.

