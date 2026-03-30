Руководитель "Ред Булл" раскрыл, что нужно Ферстаппену, чтобы стать счастливее

Руководитель "Ред Булл" Лоран Мекис рассказал, при каких условиях четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен будет чувствовать себя счастливее в команде.

"Мы сосредоточены на нашей конкурентоспособности и не обсуждаем другие вопросы. Нам еще предстоит проделать много работы, и я уверен, что Макс станет гораздо счастливее, когда мы дадим ему быструю машину. Как только у него будет автомобиль, на котором он сможет атаковать и делать разницу, он сразу станет счастливее.

Что касается правил, у них есть как плюсы, так и минусы. Во время паузы мы соберемся вместе с другими командами и обсудим, какие изменения можно внести, чтобы улучшить ситуацию", – заявил Мекис.