30 Марта 2026
Руководитель "Ред Булл" раскрыл, что нужно Ферстаппену, чтобы стать счастливее

30 Марта 2026 08:12
Руководитель "Ред Булл" Лоран Мекис рассказал, при каких условиях четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен будет чувствовать себя счастливее в команде.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание FormulaPassion.

"Мы сосредоточены на нашей конкурентоспособности и не обсуждаем другие вопросы. Нам еще предстоит проделать много работы, и я уверен, что Макс станет гораздо счастливее, когда мы дадим ему быструю машину. Как только у него будет автомобиль, на котором он сможет атаковать и делать разницу, он сразу станет счастливее.

Что касается правил, у них есть как плюсы, так и минусы. Во время паузы мы соберемся вместе с другими командами и обсудим, какие изменения можно внести, чтобы улучшить ситуацию", – заявил Мекис.

İdman.Biz
Новости по теме

Леклер сравнялся с Райкконеном по подиумам за "Феррари"
00:02
Формула 1

Леклер сравнялся с Райкконеном по подиумам за "Феррари"

Лидер в списке - Михаэль Шумахер
Ферстаппен признался, что перестал получать удовольствие от Формулы-1
29 Марта 17:36
Формула 1

Ферстаппен признался, что перестал получать удовольствие от Формулы-1

Пилот "Ред Булл" заявил о потере интереса к гонкам

ФИА отреагировала на критику регламента после аварии Бермана
29 Марта 15:31
Формула 1

ФИА отреагировала на критику регламента после аварии Бермана

В организации заявили о готовности пересмотреть правила после сбора данных

Антонелли выиграл Гран-при Японии и возглавил чемпионат
29 Марта 11:23
Формула 1

Антонелли выиграл Гран-при Японии и возглавил чемпионат

Пилот "Мерседеса" опередил Пиастри и Леклера на трассе "Сузука"

Гонщик Формулы-1 попал в серьезную аварию на Гран-при Японии
29 Марта 11:12
Формула 1

Гонщик Формулы-1 попал в серьезную аварию на Гран-при Японии - ФОТО\ВИДЕО

Пилот "Хаас" покинул болид, сильно хромая после столкновения
Более 12 тонн шоколада KitKat для Формулы-1 украли в Европе
29 Марта 07:20
Формула 1

Более 12 тонн шоколада KitKat для Формулы-1 украли в Европе

KitKat стал официальным шоколадным батончиком Формулы-1 в прошлом году в рамках 75-летия чемпионата и 90-летия бренда

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей