Ферстаппен признался, что перестал получать удовольствие от Формулы-1

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о своем отношении к Формуле-1.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на BBC, пилот "Ред Булл" признался, что больше не получает прежнего удовольствия от выступлений.

"Мне нравятся некоторые аспекты в Формуле-1, особенно работа с командой. Это как вторая семья. Но когда я сажусь в машину, это уже не самое приятное занятие. Я стараюсь, но это очень сложно", - отметил Ферстаппен.

По его словам, несмотря на полную отдачу, отсутствие удовольствия сказывается на состоянии.

"Я выкладываюсь на 100%, но это не очень полезно для здоровья, потому что я не получаю удовольствия от того, что делаю", - подчеркнул он.

Гонщик также отметил, что у него есть другие проекты, которые вызывают у него больше интереса, в частности участие и развитие команды в гонках GT3.

"Я хочу развивать это направление в ближайшие годы. Если я уйду, это не значит, что перестану получать удовольствие от жизни. У меня есть другие увлечения", - добавил Ферстаппен.

При этом он подчеркнул, что не нуждается в сочувствии и уверен в своем будущем, отметив, что Формула-1 сама знает, как действовать дальше.