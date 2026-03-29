ФИА отреагировала на критику регламента после аварии Бермана

Международная автомобильная федерация (ФИА) выступила с заявлением после критики технического регламента сезона-2026, возникшей на фоне аварии пилота "Хааса" Оливера Бермана на Гран-при Японии.

Как передает İdman.Biz, в ФИА подчеркнули, что новый регламент с момента внедрения находится в центре постоянных обсуждений с командами, производителями силовых установок, гонщиками и руководством Формулы-1.

Отмечается, что правила изначально предусматривают ряд регулируемых параметров, в частности в области управления энергией, что позволяет оптимизировать их на основе реальных данных.

В федерации сообщили, что после начальной фазы сезона планируется структурированный пересмотр регламента. В апреле запланирована серия встреч, на которых будет дана оценка эффективности новых правил и рассмотрена необходимость возможных изменений.

В ФИА также подчеркнули, что любые корректировки требуют тщательного анализа и моделирования, а безопасность остается приоритетом организации.

"На данном этапе любые спекуляции о характере возможных изменений преждевременны. Дополнительная информация будет сообщена позже", - говорится в заявлении.