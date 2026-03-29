Более 12 тонн шоколада KitKat для Формулы-1 украли в Европе

29 Марта 2026 07:20
Более 12 тонн шоколада KitKat для Формулы-1 украли в Европе

Грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков KitKat, выпущенных в рамках партнерства с Формулой-1, был похищен при транспортировке по Европе. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил представитель Nestlé The Athletic.

Машина перевозила 413 793 единицы продукции из центральной Италии в Польшу. Вместе с грузом пропал и сам грузовик. По данным компании, пострадавших в результате инцидента нет.

"Мы всегда призывали людей делать перерыв с KitKat, но, похоже, воры восприняли это слишком буквально и сделали перерыв с более чем 12 тоннами нашего шоколада. Хотя мы ценим исключительный вкус преступников, факт остается фактом: кража грузов — это растущая проблема для бизнеса любого размера", — говорится в заявлении представителя бренда.

KitKat стал официальным шоколадным батончиком Формулы-1 в прошлом году в рамках 75-летия чемпионата и 90-летия бренда. Похищенная продукция имеет уникальный код партии, что позволяет отслеживать каждую плитку.

İdman.Biz
