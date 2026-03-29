Гонщик Формулы-1 попал в серьезную аварию на Гран-при Японии - ФОТО

Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман попал в аварию во время гонки третьего этапа Гран-при Японии.

Как передает İdman.Biz, инцидент произошел на трассе в Сузуке, где пилот команды "Хаас" потерял контроль над болидом и на высокой скорости врезался в заграждения.

Сообщается, что Берман пытался увернуться от значительно замедлившегося Франко Колапинто из "Альпин", однако оказался на обочине перед поворотом "Ложка", после чего потерял управление и влетел в барьеры.

Британец самостоятельно покинул автомобиль, однако заметно хромал и опирался на маршалов. После аварии его доставили в медицинский центр.

Позже в "Хаас" сообщили, что, по словам самого пилота, он избежал переломов и в целом находится в удовлетворительном состоянии.