"Феррари" и "Мерседес" не хотят вносить поправки в новый регламент

1 Апреля 2026 04:40
"Феррари" и "Мерседес" выступают против внесения изменений в действующий регламент Формулы-1 в текущем сезоне, несмотря на недовольство пилотов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

По информации источника, большинство гонщиков критически относятся к текущим правилам, однако представители ведущих команд не могут открыто выражать свою позицию. Пилоты недовольны тем, как работает система управления силовой установкой, из-за чего в отдельные моменты теряется мощность и снижается контроль над машиной.

В краткосрочной перспективе обсуждаются возможные изменения, включая ограничение использования электрической энергии в квалификации. Однако, как подчеркивает источник, серьезные корректировки регламента вряд ли произойдут раньше 2027 года.

