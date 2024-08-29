"Я никогда не поеду в Баку с чувством, что нас ждет легкая гонка"

«Я никогда не поеду в Монцу, Баку или куда-либо ещё с чувством, что «Феррари» ждет лёгкая гонка».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил руководитель итальянской команды Фредерик Вассер.

Он ответил пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на его предположение о том, что итальянский концерн будет фаворитом ближайших этапов.

«Если он пытается оказать давление, он должен быть уверен, что я не буду читать соцсети Алонсо. Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, фаворит мы или нет. В любом случае наш подход к делу останется прежним.

Я надеюсь, что в следующих двух или трёх гонках мы будем в лучшей форме. В прошлом году мы были хороши на этих трассах. Опять же, это вопрос обновлений. То, что мы чувствуем себя лучше в коротких поворотах, поможет нам. Если мы сможем снять одну или две десятых секунды, это изменит дело», - заявил Вассер.

İdman.biz