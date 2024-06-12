Началась аккредитация на Гран-при Азербайджана "Формула-1"

Промоутер «Формулы-1» в Азербайджане, компания Baku City Ring Operating Company начала регистрацию аккредитации для представителей СМИ.

Об этом İdman.biz заявили в компании Baku City Ring Operating Company.

Представители СМИ, желающие освещать Гран-при Азербайджана, могут подать заявку на регистрацию онлайн, начиная с сегодняшнего дня, зайдя на Портал аккредитации. Перед регистрацией представителям СМИ предлагается ознакомиться с Руководством пользователя, содержащим правила использования портала, перейдя по ссылке.

Регистрация на соревнования продолжится с 12 июня по 22 июля 15:00. Неполные или поздние формы заявок рассматриваться не будут.

Отметим, что аккредитацию представителей СМИ на каждую соревнование чемпионата мира Формулы-1, включая Гран-при Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября, осуществляют Международная автомобильная федерация (FIA) и компания Formula One Management (FOM). Процесс регистрации представителей местных СМИ на соревнование осуществляет Baku City Ring Operating Company.

İdman.biz