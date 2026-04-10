Леклер объяснил выбор легендарной Ferrari для свадьбы

Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал, почему выбрал для своей свадьбы культовую Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска.

Как сообщает İdman.Biz, гонщик отметил, что хотел сделать этот день особенным и сразу решил, что автомобиль должен быть исключительно марки "Феррари".

"Я обсуждал это с представителями "Феррари", потому что, конечно же, хотел поехать на свадьбу на особенном автомобиле, и это мог быть только "Феррари". Нам удалось найти именно такую машину, которую один из клиентов любезно предоставил мне для этого торжественного дня", - заявил Леклер в интервью The BSMT by Gianluca Gazzoli.

Отметим, что Ferrari 250 Testa Rossa считается одной из самых редких моделей в мире. Всего было выпущено 22 таких автомобиля с трехлитровым двигателем V12 мощностью 300 лошадиных сил.

Максимальная скорость машины достигает 270 км/ч, а стоимость оригинальных экземпляров на аукционах оценивается в диапазоне от 34 до 40 млн долларов.