Леклер объяснил выбор легендарной Ferrari для свадьбы

10 Апреля 2026 23:31
Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал, почему выбрал для своей свадьбы культовую Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска.

Как сообщает İdman.Biz, гонщик отметил, что хотел сделать этот день особенным и сразу решил, что автомобиль должен быть исключительно марки "Феррари".

"Я обсуждал это с представителями "Феррари", потому что, конечно же, хотел поехать на свадьбу на особенном автомобиле, и это мог быть только "Феррари". Нам удалось найти именно такую машину, которую один из клиентов любезно предоставил мне для этого торжественного дня", - заявил Леклер в интервью The BSMT by Gianluca Gazzoli.

Отметим, что Ferrari 250 Testa Rossa считается одной из самых редких моделей в мире. Всего было выпущено 22 таких автомобиля с трехлитровым двигателем V12 мощностью 300 лошадиных сил.

Максимальная скорость машины достигает 270 км/ч, а стоимость оригинальных экземпляров на аукционах оценивается в диапазоне от 34 до 40 млн долларов.

