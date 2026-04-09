9 Апреля 2026 20:14
Ральф Шумахер раскритиковал возможный переход Леклера в "Ред Булл"

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик немец Ральф Шумахер выразил скептицизм насчет возможного перехода 28-летнего гонщика монегаска Шарля Леклера в австрийскую команду "Ред Булл".

"В команде сейчас царит неразбериха, повсюду хаос и нет нормальной связи с внешним миром. Также нет и Хельмута Марко, который мог бы дать какие-то указания [для налаживания работы команды], как мне кажется.

Поэтому я не знаю, имело бы смысл для Шарля Леклера переходить из команды, которая только начинает нормально функционировать. Не могу представить, чтобы руководство "Феррари" всерьез рассматривало такой вариант", — приводит слова Шумахера İdman.Biz со ссылкой на портал F1oversteer.

По мнению Шумахера, это было бы не очень умно: "Я думаю, ситуация с Льюисом Хэмилтоном предсказуема при нормальных условиях — просто из-за его возраста. "Феррари" нужно развивать новых молодых гонщиков. Но тогда им придется оставить одного опытного, а именно Шарля Леклера, так что это на самом деле нецелесообразно".

