В болидах Формулы-1 могут вернуть атмосферные моторы

В Формуле-1 обсуждается новая моторная формула, которая вступит в силу с 2031 года. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на немецкое издание Auto Motor und Sport.

По информации источника, теоретически возможно полное исключение гибридной части при условии использования углеродно-нейтрального топлива, что могло бы открыть путь для возвращения атмосферных двигателей. Однако производители, вероятно, будут против этого, поскольку в серийных автомобилях используются турбодвигатели. Текущим фаворитом среди обсуждаемых вариантов является 2,4-литровый V8 с турбонаддувом.

С 2014 года Формула-1 использует 1,6-литровые V6 с гибридной техникой. С сезона-2026 гибридная составляющая выросла до 350 кВт — почти половина мощности теперь поступает от батареи.