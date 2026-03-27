27 Марта 2026 13:01
Оскар Пиастри возглавил итоговую таблицу тренировки Гран-при Японии

Вторая сессия свободных заездов Гран-при Японии Формулы-1 завершилась триумфом команды "Макларен". Австралийский пилот Оскар Пиастри продемонстрировал лучший круг на трассе Сузука, возглавив итоговую таблицу тренировки.

Как сообщает İdman.Biz, Пиастри, занявший в первой практике четвертое место вслед за напарником Ландо Норрисом, на этот раз сумел опередить обоих пилотов "Мерседеса" и самого Норриса. Вслед за лидерами расположился дуэт из "Феррари" — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. При этом второй болид "Макларена" под управлением Норриса выехал на трассу с опозданием из-за необходимости устранения утечки в гидравлической системе.

Ситуация позади тройки лидеров остается неопределенной. Действующий чемпион Макс Ферстаппен и команда "Ред Булл" продолжают сталкиваться с техническими неисправностями болида. С различными трудностями по ходу сессии также боролись Серхио Перес и Габриэль Бортолето. Единственным гонщиком, не сумевшим показать конкурентоспособное время, стал Арвид Линдблад из "Рейсинг Буллз" из-за поломки коробки передач. Кроме того, стюарды проведут расследование в отношении Франко Колапинто, который мог создать помеху Ферстаппену во время его быстрого круга.

Новости по теме

Валттери Боттас представил специальный шлем к Гран-при Японии - ФОТО
06:16
Формула 1

Валттери Боттас представил специальный шлем к Гран-при Японии - ФОТО

Специальные шлемы к японскому этапу традиционно готовят многие гонщики
Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции Гран-при Японии
26 Марта 21:28
Формула 1

Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции Гран-при Японии

Причиной конфликта стал вопрос, заданный журналистом в прошлом году на Гран-при Абу-Даби
Льюис Хэмилтон осваивает искусство владения катаной
26 Марта 13:37
Формула 1

Льюис Хэмилтон осваивает искусство владения катаной - ВИДЕО

Семикратный чемпион Формулы-1 приступил к тренировкам с Тэцуро Симагути

Макс Ферстаппен протестировал японский суперкар Nissan Z NISMO
25 Марта 15:41
Формула 1

Макс Ферстаппен протестировал японский суперкар Nissan Z NISMO - ВИДЕО

Трехкратный чемпион мира сменил привычный болид на кузовной автомобиль в ливрее "Ред Булл" для заездов в Японии
Палмер объяснил, почему Вольф по-прежнему заинтересован в приобретении Ферстаппена
24 Марта 19:40
Формула 1

Палмер объяснил, почему Вольф по-прежнему заинтересован в приобретении Ферстаппена

На фоне недавнего скандала это уже не кажется нереальным

В Формуле-1 не планируют срочно менять правила двигателей
23 Марта 19:46
Формула 1

В Формуле-1 не планируют срочно менять правила двигателей

Основные вопросы у команд вызывает формат квалификации

Самое читаемое

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году