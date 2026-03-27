Оскар Пиастри возглавил итоговую таблицу тренировки Гран-при Японии

Вторая сессия свободных заездов Гран-при Японии Формулы-1 завершилась триумфом команды "Макларен". Австралийский пилот Оскар Пиастри продемонстрировал лучший круг на трассе Сузука, возглавив итоговую таблицу тренировки.

Как сообщает İdman.Biz, Пиастри, занявший в первой практике четвертое место вслед за напарником Ландо Норрисом, на этот раз сумел опередить обоих пилотов "Мерседеса" и самого Норриса. Вслед за лидерами расположился дуэт из "Феррари" — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. При этом второй болид "Макларена" под управлением Норриса выехал на трассу с опозданием из-за необходимости устранения утечки в гидравлической системе.

Ситуация позади тройки лидеров остается неопределенной. Действующий чемпион Макс Ферстаппен и команда "Ред Булл" продолжают сталкиваться с техническими неисправностями болида. С различными трудностями по ходу сессии также боролись Серхио Перес и Габриэль Бортолето. Единственным гонщиком, не сумевшим показать конкурентоспособное время, стал Арвид Линдблад из "Рейсинг Буллз" из-за поломки коробки передач. Кроме того, стюарды проведут расследование в отношении Франко Колапинто, который мог создать помеху Ферстаппену во время его быстрого круга.