Льюис Хэмилтон осваивает искусство владения катаной - ВИДЕО

26 Марта 2026 13:37
Льюис Хэмилтон осваивает искусство владения катаной

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон начал обучение технике владения японским мечом (катаной) у знаменитого мастера самурайских искусств Тэцуро Симагути. Британский гонщик поделился кадрами тренировочного процесса в своих социальных сетях, отметив важность дисциплины и традиций.

Как сообщает İdman.Biz, занятия проходят в специальном зале для боевых искусств — додзе. Хэмилтон признался, что с возрастом его отношение к восточной философии изменилось.

"Я снова в додзе! Когда я был молод, я не понимал, зачем нужно кланяться, но позже, научившись уважать традиции, я начал ценить красоту этого жеста. Спасибо, Сэнсэй", — написал гонщик.

Наставник Хэмилтона, Тэцуро Симагути, получил мировую известность как постановщик боевых сцен в культовом фильме Квентина Тарантино "Убить Билла". Для британского пилота такие тренировки стали частью программы по саморазвитию и ментальной подготовке перед предстоящими этапами чемпионата мира.

İdman.Biz
