ФИА готовит изменения регламента из-за отмены этапов

19 Марта 2026 00:29
Отмена Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии может повлиять на технический регламент в "Формуле-1".

Как передает İdman.Biz, Международная автомобильная федерация рассматривает возможность переноса сроков моторных доработок в рамках системы ADUO.

Изначально регламент предусматривал четыре периода оценки по ходу сезона, однако из-за изменений в календаре шестая гонка теперь состоится лишь в начале июня в Монако. Это сдвигает сроки анализа эффективности силовых установок и может негативно сказаться на командах, уступающих лидеру.

Ожидается, что ФИА предложит изменить дедлайны, чтобы отстающие производители получили возможность раньше вносить улучшения. Против такого шага, по имеющейся информации, выступает только "Мерседес".

Согласно действующим правилам, команды, отстающие более чем на 2% от лидера, получают дополнительные возможности для доработок двигателя, включая расширенные лимиты на тесты и послабления в бюджетных ограничениях.

