"Феррари" испытает экспериментальное крыло во время съемочного дня в Монце — СМИ

Команда Формулы-1 "Феррари" испытает свое экспериментальное крыло с прозвищем "макарена" во время съемочного дня в Монце.

Данное новшество итальянский коллектив уже испытывал во время предсезонных тестов в Бахрейне. Заднее крыло, изобретенное инженерами "Феррари", способно вращаться на 180 градусов из-за подвижной планки.

После тестов в Бахрейне в "Феррари" привезли данное крыло на Гран-при Китая, который прошел с 13 по 15 марта в Шанхае, но во время единственной практики было принято решение снять его с болидов Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона и не использовать из-за возникших сложностей.

Когда "Феррари" решит провести съемочный день, итальянские журналисты не назвали.