17 Марта 2026 19:40
"Феррари" испытает экспериментальное крыло во время съемочного дня в Монце — СМИ

Команда Формулы-1 "Феррари" испытает свое экспериментальное крыло с прозвищем "макарена" во время съемочного дня в Монце. Как передает İdman.Biz об этом сообщает издание Autoracer.

Данное новшество итальянский коллектив уже испытывал во время предсезонных тестов в Бахрейне. Заднее крыло, изобретенное инженерами "Феррари", способно вращаться на 180 градусов из-за подвижной планки.

После тестов в Бахрейне в "Феррари" привезли данное крыло на Гран-при Китая, который прошел с 13 по 15 марта в Шанхае, но во время единственной практики было принято решение снять его с болидов Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона и не использовать из-за возникших сложностей.

Когда "Феррари" решит провести съемочный день, итальянские журналисты не назвали.

Новости по теме

Пиастри о кризисе "Макларена": "Находимся в подвешенном состоянии"
13:59
Формула 1

Пиастри о кризисе "Макларена": "Находимся в подвешенном состоянии"

Австралиец признал отставание от "Мерседеса" и "Феррари" после Гран-при Китая

Хэмилтон заподозрил "Мерседес" в использовании скрытого режима в квалификации
00:58
Формула 1

Хэмилтон заподозрил "Мерседес" в использовании скрытого режима в квалификации

Британский пилот обратил внимание на резкий скачок темпа соперника
Китайский автогигант BYD может войти в Формулу-1
16 Марта 23:32
Формула 1

Китайский автогигант BYD может войти в Формулу-1

Компания рассматривает покупку одной из существующих команд

F1: The Movie с Брэдом Питтом удостоен премии "Оскар" за "Лучший звук"
16 Марта 11:27
Формула 1

F1: The Movie с Брэдом Питтом удостоен премии "Оскар" за "Лучший звук"

Всего фильм был представлен в четырех номинациях
Азербайджанский пилот успешно завершил тесты в Формуле-4
16 Марта 09:42
Формула 1

Азербайджанский пилот успешно завершил тесты в Формуле-4 - ФОТО

Португальский этап стал важным шагом в переходе к профессиональному автоспорту

Шарль Леклер вышел на второе место среди гонщиков "Феррари"
16 Марта 09:15
Формула 1

Шарль Леклер вышел на второе место среди гонщиков "Феррари"

До рекорда "Красного барона" осталось всего ничего

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер