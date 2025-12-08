8 Декабря 2025
RU

Михаэль Шумахер остался единственным пилотом, взявшим пять подряд титулов

Формула 1
Новости
8 Декабря 2025 23:17
10
56-летний семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер по итогам сезона-2025 сохранил уникальность своего достижения и остался единственным гонщиком в истории, которому удалось выиграть пять чемпионских титулов подряд, передает İdman.Biz.

На финальном этапе чемпионата в Абу-Даби четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл", имел шанс завоевать свой пятый титул и повторить рекорд Шумахера. Однако британский пилот "Макларена" Ландо Норрис одержал победу в личном зачете сезона, став чемпионом мира впервые в карьере.

Михаэль Шумахер установил свое достижение в начале XXI века, выиграв пять титулов подряд с 2000 по 2004 год за рулем "Феррари" — рекорд, который остается недосягаемым уже более двух десятилетий.

İdman.Biz

Тэги:

