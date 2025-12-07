Льюис Хэмилтон впервые в карьере ни разу за сезон Формулы-1 не попал на подиум

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду "Феррари", по итогам финального этапа в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби установил карьерный антирекорд.

По ходу нынешнего сезона британец выиграл спринт на Гран-при Китая, но они не учитываются в общую статистику подиумов и побед в "Королевских гонках".

Льюис дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2007 в роли боевого пилота команды "Макларен". Его напарником стал двукратный чемпион Фернандо Алонсо. В 2008-м Хэмилтон завоевал свой первый титул в "Королевских гонках".

С 2013-го ушел в "Мерседес", где взял еще шесть чемпионств. Сезон-2025 Льюис провел в итальянской команде.

İdman.Biz