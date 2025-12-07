7 Декабря 2025
Формула 1
Новости
7 Декабря 2025 21:05
Ферстаппен прокомментировал поражение в титульной борьбе: "Мне понравилось"

28-летний четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") подвел итоги сезона-2025, где он занял второе место в личном зачете, уступив Ландо Норрису ("Макларен") два очка, сообщает İdman.Biz.

"Думаю, у нас был сезон, похожий на американские горки, особенно в начале. Но то, как мы все перевернули и каких результатов добились после трудных периодов, особенно после гонок, когда мы просто не понимали, почему все настолько плохо и нестабильно, — это непросто.

Команда действительно показала, что никогда не сдается. Легко сказать: "Ну все, отрыв больше 100 очков, сезон потерян". Но они постоянно пытались понять проблемы, и это было очень приятно — это возвращение в борьбу было по-настоящему классным. В конце концов неважно, проиграл ты одно очко, 10 очков или 20. Ты все равно позади. Разница в два очка в итоге, но это был крутой путь. Мне понравилось", — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.

