Ландо Норрис - чемпион Формулы-1 в сезоне-2025

Пилот "Макларен" Ландо Норрис стал чемпионом Формулы-1 сезона-2025.

В заключительной гонке чемпионата в Абу-Даби британец занял третье место. Победителем стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", вторым финишировал партнер Норриса по команде Оскар Пиастри.

По итогам 24 этапов сезона-2025 Норрис набрал 423 очка, Макс Ферстаппен, ставший вторым, уступил британцу 2 очка в личном зачете. Третье место занял Оскар Пиастри, у которого 410 очков.

Ландо Норрис стал чемпионом Формулы-1 впервые в карьере. До этого победителем личного зачета четыре раза подряд становился Макс Ферстаппен.

İdman.Biz