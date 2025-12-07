8 Декабря 2025
7 Декабря 2025 23:55
Кубок конструкторов Ф-1: "Мерседес" стал вторым, "Астон Мартин" не догнал "Рейсинг Буллз"

В воскресенье, 7 декабря, завершился сезон-2025 Формулы-1. İdman.Biz предлагает ознакомиться с итоговым общим зачетом Кубка конструкторов.

Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. "Макларен" — 833 очка.
2. "Мерседес" — 469.
3. "Ред Булл" — 451.
4. "Феррари" — 398.
5. "Уильямс" — 137.
6. "Рейсинг Буллз" — 92.
7. "Астон Мартин" — 89.
8. "Хаас" — 79.
9. "Кик-Заубер" — 70.
10. "Альпин" — 22.

Британский коллектив оформил свое второе чемпионство за два года. До победы в сезоне-2024 последняя победа в Кубке конструкторов досталась "Макларену" в 1998 году. В следующем году в силу вступает новый технический регламент, а в чемпионате будет выступать 11 команд.

İdman.Biz

