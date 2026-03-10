10 Марта 2026
В "Мерседесе" могли намеренно скрыть истинную скорость в Австралии - СМИ

Формула 1
Новости
10 Марта 2026 06:16
12
В "Мерседесе" могли специально не показывать истинную скорость болида на Гран-при Австралии, чтобы минимизировать преимущества, которые получат конкуренты от системы ADUO. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

Система ADUO (Aerodynamic Development Upgrade Oscillation) — это механизм регулирования аэродинамических доработок, введенный для того, чтобы сделать чемпионат более конкурентным. Суть в том, что команды, которые хуже выступают в текущем сезоне, получают больше времени на работу в аэродинамической трубе и с CFD (компьютерное моделирование). Лидеры, наоборот, получают меньше времени, чтобы замедлить их развитие и дать шанс догнать соперников.

По информации источника, немецкая команда намерена выигрывать гонки с минимальным преимуществом, чтобы сократить отставание в развитии от соперников. Такой подход позволит "Мерседесу" избежать максимальных ограничений по времени на аэродинамические доработки, которые предусмотрены регламентом для команд, лидирующих с большим отрывом.

Отмечается, что действия "Мерседеса" не должны повлиять на "Хонду", которой будет разрешено модернизировать двигатель внутреннего сгорания.

