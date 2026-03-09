Макс Ферстаппен выступит в легендарной гонке "24 часа Нюрбургринга"

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен примет участие в гонке на выносливость "24 часа Нюрбургринга" 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, об этом подтвердили организаторы серии Intercontinental GT Challenge. 28-летний нидерландский пилот, выступающий в Формуле-1 за "Ред Булл", выйдет на старт легендарной гонки в составе собственной команды Verstappen Racing.

Ферстаппен будет управлять автомобилем Mercedes-AMG GT3 и разделит экипаж с опытными гонщиками GT Лукасом Ауэром, Жюлем Гуноном и Даниэлем Хункадельей.

Гонка пройдет с 14 по 17 мая на трассе "Нюрбургринг Нордшляйфе", которая считается одной из самых сложных и требовательных в мировом автоспорте. Участие Ферстаппена должно привлечь дополнительное внимание к соревнованию, которое традиционно собирает как специалистов по гонкам на выносливость, так и известных пилотов из других гоночных серий.

По информации организаторов, нидерландский гонщик также может выступить на одном из мероприятий "Нюрбургринга" 21 марта, через неделю после Гран-при Китая Формулы-1. Кроме того, если Гран-при Саудовской Аравии будет отменен, Ферстаппен может принять участие еще в одном этапе на трассе 18-19 апреля.