Норрис предупредил о возможной серьезной аварии в Формуле-1

Пилот "Макларена" Ландо Норрис после гонки Гран-при Австралии вновь выступил с критикой действующего регламента Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, британский гонщик считает, что при сохранении нынешних режимов работы силовых установок в чемпионате мира может произойти серьезный инцидент.

"Это хаос, у нас когда-нибудь случится большой инцидент. Досадно: ты пилотируешь, а некоторые просто ждут, что что-то произойдет, что что-то пойдет ужасно неправильно. Находиться в таком положении не слишком приятно", - заявил Норрис.

По словам гонщика, текущая система делает борьбу на трассе слишком искусственной. "Все это очень искусственно, зависит от того, что решит сделать силовой блок, и иногда он это решает случайным образом. Тебя просто могут обогнать пять машин, а ты ничего не можешь с этим поделать", - отметил он.

Норрис также подчеркнул, что разница в скорости между болидами может быть опасной. "В зависимости от оппонента разница в скорости может достигать 30, 40, 50 км/ч. И если кто-то кого-то ударит на такой скорости, то ты взлетишь и перелетишь ограждение. Возможны серьезные повреждения для себя и окружающих. Ужасно, что приходится об этом думать", - добавил пилот "Макларена".