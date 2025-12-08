Ана де Армас стала гостем ГП Абу-Даби Формулы-1

37-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас стала гостем финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби.

Будучи гостем в паддоке, голливудская актриса посетила боксы команды "Уильямс", а в конце гонки заняла пост маршала на старт-финишной прямой и показала клетчатый флаг, обозначающий конец гонки, сообщает İdman.Biz.

Победителем заезда на трассе "Яс Марина" стал четырехкратный чемпион "Королевских гонок" Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Вторым финишировал австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри. Третье место у напарника Оскара Ландо Норриса. По итогам этапа Норрис стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2025.

Де Армас известна по ролям в таких фильмах, как "Балерина", "Блондинка", "Бегущий по лезвию 2049" (2017), "Достать ножи", "Кто там", а также сыграла одну из главных ролей в последнем фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

İdman.Biz