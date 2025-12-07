7 Декабря 2025
RU

Стюарды объяснили, почему не стали штрафовать Норриса за обгон Цуноды за пределами трассы

Формула 1
Новости
7 Декабря 2025 20:25
12
Стюарды объяснили, почему не стали штрафовать Норриса за обгон Цуноды за пределами трассы

Стюарды Гран-при Абу-Даби объяснили, почему пилот "Макларена", новоиспеченный чемпион мира Ландо Норрис не получил наказание за обгон японского пилота "Ред Булл" Юки Цуноды за пределами трассы, сообщает İdman.Biz.

"Пилот машины под номером 4 обогнал автомобиль под номером 22 за пределами трассы, однако это произошло из-за того, что пилот машины под номером 22 предпринял несколько маневров, защищая свою позицию от автомобиля под номером 4. Если бы автомобиль под номером 22 не совершил этих манёвров, автомобиль под номером 4 обогнал бы его, не съезжая с трассы, но был вынужден выехать за пределы, чтобы избежать столкновения.

В руководстве по стандартам пилотирования сказано, что если пилот "вынужден выехать за пределы трассы", то он не считается сделавшим это намеренно. Хотя технически обгон произошел за пределами трассы, в связи с вышеизложенным мы решили не предпринимать дальнейших действий", — гласит заявление стюардов.

Напомним, Норрис финишировал в гонке третьим, став новым чемпионом мира.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Льюис Хэмилтон впервые в карьере ни разу за сезон Формулы-1 не попал на подиум
19:30
Формула 1

Льюис Хэмилтон впервые в карьере ни разу за сезон Формулы-1 не попал на подиум

Льюис дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2007
Ландо Норрис - чемпион Формулы-1 в сезоне-2025
18:50
Формула 1

Ландо Норрис - чемпион Формулы-1 в сезоне-2025

Победа в заключительной гонке не помогла Ферстаппену
Ферстаппен получил огромное колесо за рекорд по поулам в сезоне-2025 - ВИДЕО
16:15
Формула 1

Ферстаппен получил огромное колесо за рекорд по поулам в сезоне-2025 - ВИДЕО

Пилот "Ред Булл" стал лучшим квалификатором года, опередив Норриса и Пиастри

Хэмилтон извинился перед командой и болельщиками
06:19
Формула 1

Хэмилтон извинился перед командой и болельщиками

Хэмилтон не смог выйти во второй сегмент квалификации Гран-при Абу-Даби
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
6 Декабря 20:05
Формула 1

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Норрис — второй
Хэмилтон третий Гран-при подряд не сумел выйти из первого сегмента квалификации
6 Декабря 18:48
Формула 1

Хэмилтон третий Гран-при подряд не сумел выйти из первого сегмента квалификации

По итогам первого сегмента квалификации он остался лишь на 16-й позиции

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи
5 Декабря 12:34
Другие

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи

Заслуженный тренер Мирали Сеидов борется с раком четвертой стадии и сахарным диабетом