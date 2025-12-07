Стюарды объяснили, почему не стали штрафовать Норриса за обгон Цуноды за пределами трассы

Стюарды Гран-при Абу-Даби объяснили, почему пилот "Макларена", новоиспеченный чемпион мира Ландо Норрис не получил наказание за обгон японского пилота "Ред Булл" Юки Цуноды за пределами трассы, сообщает İdman.Biz.

"Пилот машины под номером 4 обогнал автомобиль под номером 22 за пределами трассы, однако это произошло из-за того, что пилот машины под номером 22 предпринял несколько маневров, защищая свою позицию от автомобиля под номером 4. Если бы автомобиль под номером 22 не совершил этих манёвров, автомобиль под номером 4 обогнал бы его, не съезжая с трассы, но был вынужден выехать за пределы, чтобы избежать столкновения.

В руководстве по стандартам пилотирования сказано, что если пилот "вынужден выехать за пределы трассы", то он не считается сделавшим это намеренно. Хотя технически обгон произошел за пределами трассы, в связи с вышеизложенным мы решили не предпринимать дальнейших действий", — гласит заявление стюардов.

Напомним, Норрис финишировал в гонке третьим, став новым чемпионом мира.

İdman.Biz