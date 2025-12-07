7 Декабря 2025
RU

Ферстаппен получил огромное колесо за рекорд по поулам в сезоне-2025 - ВИДЕО

Формула 1
Новости
7 Декабря 2025 16:15
8
Ферстаппен получил огромное колесо за рекорд по поулам в сезоне-2025 - ВИДЕО

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен получил специальный приз от "Пирелли" - большое декоративное колесо - за наибольшее количество поулов в сезоне-2025. Награда была вручена после квалификации Гран-при Абу-Даби, где пилот "Ред Булл" вновь показал лучшее время, передает İdman.Biz.

Успех на трассе "Яс Марина" стал для Ферстаппена восьмым поулом в текущем сезоне. Его главный преследователь Ландо Норрис ("Макларен") имеет семь первых позиций, напарник британца Оскар Пиастри - шесть. По одной поул-позиции также завоевали Джордж Расселл ("Мерседес") и Шарль Леклер ("Феррари").

В квалификации этапа в Абу-Даби Ферстаппен проехал круг за 1:22.207. Норрис уступил ему 0.201 секунды и стал вторым, Пиастри - третьим. Со второго ряда также стартует Джордж Расселл.

Полученное наградное колесо стало визуальным символом доминирования Ферстаппена в субботних заездах сезона-2025.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Хэмилтон извинился перед командой и болельщиками
06:19
Формула 1

Хэмилтон извинился перед командой и болельщиками

Хэмилтон не смог выйти во второй сегмент квалификации Гран-при Абу-Даби
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
6 Декабря 20:05
Формула 1

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Норрис — второй
Хэмилтон третий Гран-при подряд не сумел выйти из первого сегмента квалификации
6 Декабря 18:48
Формула 1

Хэмилтон третий Гран-при подряд не сумел выйти из первого сегмента квалификации

По итогам первого сегмента квалификации он остался лишь на 16-й позиции
McLaren F1 короля Брунея продан на аукционе за 25,3 млн долларов - ФОТО
6 Декабря 17:20
Формула 1

McLaren F1 короля Брунея продан на аукционе за 25,3 млн долларов - ФОТО

Автомобиль стал самым дорогим McLaren
Ферстаппен раскритиковал пользователей соцсетей за травлю Антонелли
5 Декабря 19:39
Формула 1

Ферстаппен раскритиковал пользователей соцсетей за травлю Антонелли

Соцсети вновь оказались в центре скандала после Гран-при Катара

"Макларен" запретил Пиастри давать интервью австралийским СМИ
4 Декабря 12:40
Формула 1

"Макларен" запретил Пиастри давать интервью австралийским СМИ

Топ-пилот Формулы-1 сталкивается с давлением команды перед Гран-при Абу-Даби

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи
5 Декабря 12:34
Другие

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи

Заслуженный тренер Мирали Сеидов борется с раком четвертой стадии и сахарным диабетом