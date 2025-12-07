Ферстаппен получил огромное колесо за рекорд по поулам в сезоне-2025 - ВИДЕО

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен получил специальный приз от "Пирелли" - большое декоративное колесо - за наибольшее количество поулов в сезоне-2025. Награда была вручена после квалификации Гран-при Абу-Даби, где пилот "Ред Булл" вновь показал лучшее время, передает İdman.Biz.

Успех на трассе "Яс Марина" стал для Ферстаппена восьмым поулом в текущем сезоне. Его главный преследователь Ландо Норрис ("Макларен") имеет семь первых позиций, напарник британца Оскар Пиастри - шесть. По одной поул-позиции также завоевали Джордж Расселл ("Мерседес") и Шарль Леклер ("Феррари").

В квалификации этапа в Абу-Даби Ферстаппен проехал круг за 1:22.207. Норрис уступил ему 0.201 секунды и стал вторым, Пиастри - третьим. Со второго ряда также стартует Джордж Расселл.

Полученное наградное колесо стало визуальным символом доминирования Ферстаппена в субботних заездах сезона-2025.

İdman.Biz