Пилот "Феррари" Хэмилтон извинился перед командой и болельщиками

Семикратный чемпион мира, пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон извинился перед командой и болельщиками после 16-й позиции в квалификации Гран-при Абу-Даби.

"Не думаю, что есть подходящие слова, чтобы выразить то, насколько я чувствую себя виноватым перед болельщиками и командой. Жду ли я сезона-2026? На данный момент я не заглядываю так далеко вперед. Планы на зимние каникулы? На данный момент — нет. Я просто живу сегодняшним днем", — цитирует Хэмилтона İdman.Biz со ссылкой на Sportskeeda.

Хэмилтон не смог выйти во второй сегмент квалификации Гран-при Абу-Даби. Он будет стартовать в основной гонке с 16-й позиции.

40-летний Хэмилтон стал первым пилотом в истории "Феррари", который выбыл в первом сегменте квалификации на трех Гран-при подряд.

Гонка заключительного этапа сезона "Формулы-1" в Абу-Даби пройдет в воскресенье, 7 декабря.

İdman.Biz