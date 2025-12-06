6 Декабря 2025
Хэмилтон третий Гран-при подряд не сумел выйти из первого сегмента квалификации

Хэмилтон третий Гран-при подряд не сумел выйти из первого сегмента квалификации

В эти минуты в ОАЭ проходит квалификация Гран-при Абу-Даби. По итогам первого сегмента квалификации лишь на 16-й позиции остался семикратный чемпион мира, британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон.

Для Хэмилтона это уже третий Гран-при подряд, когда он не может пробиться через сито первого сегмента квалификации — ранее он стал 20-м в квалификации Гран-при Лас-Вегаса и 18-м в квалификации этапа в Катаре, сообщает İdman.Biz.

Лидером общего зачета пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик "Макларена" Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" — 396 баллов. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

