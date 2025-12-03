Хэмилтон ответил, намерен ли он продолжить выступать за "Феррари"

40-летний пилот итальянской команды "Феррари" британец Льюис Хэмилтон ответил, намерен ли он продолжить выступать за "Скудерию" в сезоне-2026.

"Нет, нет, нет. Я хочу… Я в восторге от нового болида, поскольку тот, которым я управлял в этом сезоне, был самым худшим на моей памяти. Возможно, поколение машин сезона-2009 также было довольно плохим. Но, по крайней мере, тогда у нас было лучшее сцепление с трассой и лучшие шины", — приводит слова Хэмилтона İdman.Biz со ссылкой на портал Sportskeeda.

В личном зачете Ф-1 семикратный чемпион Формулы-1 располагается на шестом месте (152 очка), а его напарник по итальянской команде монегаск Шарль Леклер — на пятом (230 очков).

İdman.Biz